Маск воспользуется карантином, чтобы модернизировать заводы Tesla

Несмотря на то, что компания Tesla все-таки заставили закрыть фабрику в Фрионти, автопроизводитель не намерен тратить время карантина зря. Источники утверждают, что Tesla собирается провести модернизацию оборудования и улучшить производство.

После нескольких дней попыток отсрочить неизбежное компания Маска, которая производит электромобили, объявила, что с 23 марта закроет свои фабрики в Фримонте, Калифорния, и Gigafactory в штате Нью-Йорк, чтобы избежать распространения коронавируса среди тысяч сотрудников, рассказывает Electrek.

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Планы Маска на карантин

Илон, очевидно, не собирается сидеть сложа руки, и планирует использовать даже эти обстоятельства на благо компании. Tesla планирует за время простоя привлечь небольшой штат сотрудников, чтобы модернизировать производственные линии.

На фабрике в Фримонте компания уже запланировала провести несколько крупных мероприятий по увеличению производственных мощностей сборочных линий кроссовера Model Y, новинки Tesla, и получила разрешение на строительство от власти.

Похожие процессы происходят и на второй Gigafactory компании в Неваде. Официально она еще открыта, но поскольку там производят аккумуляторы и трансмиссии для фабрики в Фремонт, производство на ней тоже будет вестись в сокращенном режиме. За это время на Gigafactory Nevada тоже проведут модернизацию.

В SpaceX заболело двое работников

Между тем плохие новости из другой компании Маска – SpaceX. Там заболели по меньшей мере двое сотрудников штаб-квартиры компании в Готорне. Поэтому компания приняла решение изолировать двенадцати работников, которые могли контактировать с больными.

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