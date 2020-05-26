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Маски и чистые руки: Uber будет следить за водителями и пассажирами через приложение

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Uber вводить нові правила
Uber вводить нові правила / ferra.ru

Компания Uber решила жестче следить за тем, чтобы водители и пассажиры придерживались надлежащих мер безопасности. В частности. водители должны быть в масках, а пассажирам рекомендуют выбирать заднее сиденье.

Как передает издание "Экономическая правда", следить за водителями компания будет непосредственно через фирменное приложение.

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Новые правила вводят уже сегодня, 26 мая. И от водителей, и от пассажиров требуют обязательного ношения защитных масок или повязок на лице во время поездок с Uber.

Новые правила

  • Пассажирам также рекомендуют выбирать именно задние сиденье авто, чтобы увеличить дистанцию ​​между водителем и клиентом.

"Мы добавляем новую технологию проверки лица, чтобы подтвердить, что водители надевают маску или повязку, прежде чем они смогут начать поездку", – отметили в Uber.

  • После того, как система проверит наличие маски у водителя, пользователь получает уведомление, что его водитель прошел процедуру проверки. Если же обнаружат, что водитель без маски, то заказ просто отменят.
  • Кроме того, клиент также должен подтвердить, что он использует маску для лица, а также то, что он продезинфицировал руки. Только после этого может готовиться к поездке.

Если же сам пользователь обнаружит нарушение норм безопасности в салоне, ему рекомендуют оставить жалобу в приложении.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Техно Uber Техно IT-бизнес
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