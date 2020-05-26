Маски и чистые руки: Uber будет следить за водителями и пассажирами через приложение

Компания Uber решила жестче следить за тем, чтобы водители и пассажиры придерживались надлежащих мер безопасности. В частности. водители должны быть в масках, а пассажирам рекомендуют выбирать заднее сиденье.

Как передает издание "Экономическая правда", следить за водителями компания будет непосредственно через фирменное приложение.

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Новые правила вводят уже сегодня, 26 мая. И от водителей, и от пассажиров требуют обязательного ношения защитных масок или повязок на лице во время поездок с Uber.

Новые правила

Пассажирам также рекомендуют выбирать именно задние сиденье авто, чтобы увеличить дистанцию ​​между водителем и клиентом.

"Мы добавляем новую технологию проверки лица, чтобы подтвердить, что водители надевают маску или повязку, прежде чем они смогут начать поездку", – отметили в Uber.

После того, как система проверит наличие маски у водителя, пользователь получает уведомление, что его водитель прошел процедуру проверки. Если же обнаружат, что водитель без маски, то заказ просто отменят.

Кроме того, клиент также должен подтвердить, что он использует маску для лица, а также то, что он продезинфицировал руки. Только после этого может готовиться к поездке.

Если же сам пользователь обнаружит нарушение норм безопасности в салоне, ему рекомендуют оставить жалобу в приложении.