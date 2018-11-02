Масштабная хакерская атака на Facebook: больше всего пострадали украинцы

Вследствие хакерской атаки пострадало 257 тысяч аккаунтов Facebook. При этом в 81 тысяче случаев хакерам доступны даже личные сообщения.

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

При этом хакеры заявляют, что имеют данные о 120 миллионах пользователей, и готовы продать эту информацию всем желающим за 12 миллионов долларов. Таким образом стоимость одного профиля хакеры оценили в 10 центов.

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Первое сообщение о похищении данных появилось на форуме Blackhatworld сентября. Там хакеры сообщили свои "расценки" и добавили ссылку на сайт Fbserver, где была выложена часть данных. Сейчас сайт уже недоступен.

Эксперты из британской компании Digital Shadows провели анализ и выяснили, что больше всего похищенных профилей принадлежат украинцам: 47 тысяч пользователей. Многие пострадавшие также живут в России, Великобритании, США, Бразилии и др.

Примерно у трети профилей хакеры взломали личные сообщения. Журналисты связались и пообщались с 5 пользователями и те подтвердили, что сообщения, которыми обладают хакеры, достоверны.

Что известно про сайт Fbserver

Как пишут журналисты, некоторые факты свидетельствуют, что к взлому могли иметь отношение люди, связанные с Россией. Так, при создании сайта Fbserver была указана почта от российского сервиса Mail.ru. Кроме того, у портала был петербургский IP-адрес. С Fbserver были связаны еще около 20 ресурсов, часть из которых использовали российские IP-адреса (Москва, Санкт-Петербург или Владимирская область).

Один из IP-адресов принадлежит российскому хостинг-провайдеру King Servers – 6 из 8 адресов, по которым шла атака на серверы Демократической партии США в 2016 году, также были закреплены за King Servers.

Напомним, в сентябре состоялась хакерская атака на соцсеть Facebook, которая затронула почти 50 миллионов учетных записей. Еще около 90 миллионам пользователей в компании советуют принять меры по своей безопасности. Из-за уязвимости системы безопасности Facebook хакеры могли перехватывать записи пользователей и видеть их наиболее личную информацию.

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