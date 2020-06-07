В работе популярного мессенджера Telegram 6 июня произошел масштабный сбой – более получаса пользователи в четырех десятках стран не могли попасть в свои аккаунты. Российский сегмент соцсетей отреагировал бурно: мол, неужели Роскомнадзор таки смог?

О сбое в работе Telegram стало известно из открытых данных в системе Downdetector и из жалоб пользователей мессенджера в соцсетях.

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Что известно о сбое в работе Telegram 6 июня

Проблемы в Telegram начали фиксировать с 23:05 по киевскому времени.

Наибольшие проблемы зафиксировали в Украине, России, Беларуси.

В общем жалобы прислали более 15 000 пользователей из почти четырех десятков стран .

Более 90% не могли зайти в аккаунт, остальные не могли отправлять сообщения.

На официальном сайте Telegram подтвердили факт сбоя и пообещали его устранить (к полночи это сделать удалось).

Заметим, перед этим глобальный сбой в работе Telegram фиксировали еще в конце ноября 2019 года.

Россияне испугались, что Роскомнадзор добрался до "телеги"

В России Telegram запрещен законом с апреля 2018 года, но несмотря на это мессенджером пользуются более 30 миллионов человек. Поэтому сбой в работе "телеги" россияне сразу "отметили" ироничными комментариями по поводу Роскомнадзора.

Роскомнадзор – это российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Именно этот орган судился с Telegram (а все потому, что мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи к дешифровке сообщений пользователей), выиграл суд и должен заблокировать мессенджер на территории России.

К слову, только 5 июня Telegram получил крупное обновление: новые функции



"Роскомнадзор на третий год блокировки наконец стал паровозиком, который смог?"

Но этого так и не удалось. Ведь на самом деле в Telegram множество вшитых систем шифрования, которые практически исключают блокирование мессенджера государственными органами.



"Роскомнадзор балуется"

Заметим, 22 апреля 2020 в Госдуме зарегистрировали законопроект о прекращении блокировки Telegram. По этому поводу в соцсетях также шутили: мол, возможно, июньский сбой – это попытка Роскомнадзора не заблокировать, а разблокировать Telegram?