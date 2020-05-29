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Масштабный сбой Vodafone: по всей Украине не могут осуществляться звонки

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Сбой сотовой связи Vodafone 29 мая 2020 – не работают звонки, прична
У Vodafone проблемы со связью / Иллюстративное фото

Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone предупредил украинцев о проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая. Абоненты со всей страны сообщают о невозможности совершения звонков.

О проблемах в сети Vodafone сообщил в своем Фейсбуке, отметив, что занимается оперативным решением проблемы.

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В чем дело

Неизвестно из-за чего произошел сбой в сети Vodafone. Оператор отметил, что проблемы со связью связаны только с голосовыми услугами, интернет работает без сбоев.

Пользователи в сети массово жалуются на отсутствие возможности осуществлять или принимать звонки.

Когда решат проблему

Пока что точно неизвестно когда именно удастся восстановить связь. Оператор отметил, что оперативно занимается решением проблемы. 24 канал сообщит сразу, как только станет известно, что связь снова доступна.

Автор: Михаил Года
Теги: Vodafone Новости Техно Смартфоны Техно
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