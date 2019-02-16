Медали для Олимпиады 2020 сделают из использованных смартфонов

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио подтвердил свои намерения использовать электронные отходы для изготовления медалей для спортсменов. С выброшенных смартфонов и тех, которые сдали на утилизацию, специалисты добудут тонны бронзы, серебра и золота.

По заверениям представителей комитета, общественность, компании по всей Японии, а также местные и зарубежные спортсмены оказали огромную поддержку, сообщает The Verge.

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Суть инициативы. В результате инициативы муниципальные власти собрали около 47 488 тонн электронных отходов. Сюда входят более 5 миллионов старых телефонов, которые пользователи сдали в магазинах местного оператора NTT DOCOMO.

Кроме того, в почтовых отделениях и других общественных заведениях были установлены пункты приема старой техники.

Логотипы Олимпиады и Паралимпиады 2020 в Токио

Сколько добыли металла? Еще в июне прошлого года специалисты добыли 2700 кг переработанной бронзы, а по состоянию на октябрь 2018 года организаторы отчитались о добыче 93,7% из необходимых 30,3 килограмм золота и 85,4% от 4100 килограмм серебра.

Комитет уверен, что благодаря уже собранным запасам он получит достаточно материалов для создания медалей уже до 31 марта 2019 года.

Когда пройдет Олимпиада? Отметим, летние Олимпийские игры 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

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