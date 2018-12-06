MediaTek еще раз представила свой бюджетный 5G-чип для смартфонов

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MediaTek M70: характеристики
MediaTek M70: характеристики / Фото из свободных источников

Сразу после анонса мобильной платформы Snapdragon 855, компания MediaTek поспешила напомнить о своем решении для работы в 5G-сети. Новинка получила название Helio M70, а анонсировали ее еще летом, она призвана создать конкуренцию перспективному X50 от Qualcomm.

Об этом сообщает 4PDA.

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MediaTek Helio M70 – это автономный чип с поддержкой сетей 5G, что обеспечивает высокую скорость соединения и низкое энергопотребление. Согласно официальному заявлению компании, коммерческие поставки 5G-модема с кодовым названием MT6297 начнутся в 2019 году. Благодаря компактным габаритам, новинка не повлияет на дизайн будущих гаджетов.

Helio M70 разработан в соответствии с новыми стандартами радиоинтерфейса 3GPP Release 15, включая поддержку автономных (SA) и неавтономных (NSA) сетевых архитектур, а также с оборудованием высокой мощности (HPUE).

MediaTek M70

MediaTek M70 будет компактных размеров

В дополнение к диапазону 6 ГГц решение MediaTek также будет поддерживать миллиметровый диапазон волн для максимальной совместимости с рабочими частотами различных операторов связи.

Новый чип первыми могут получить смартфоны от китайских производителей Meizu и Smartisan. Однако пока эту информацию официально не подтвердили.

Напомним, во вторник, 4 декабря, компания Qualcomm представила однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 855, которая ранее была известна под названием Snapdragon 8150. Новый процессор компании изготовлен за 7-нанометровым техпроцессом. Кроме того, Snapdragon 855 будет поддерживать 5G-сети благодаря модему Snapdragon X50.

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Теги: Техно Гаджеты 5G Процессоры
Источник: Техно
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