MediaTek Helio P70: главный конкурент мощного процессора Snapdragon 710

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MediaTek Helio P70: характеристики процесора
MediaTek Helio P70: характеристики процесора / Фото из свободных источников

Компания MediaTek анонсировала мобильный процессор MediaTek Helio P70. Новинка выполнена по 12-нанометровому техпроцессу и станет прямым конкурентом популярноому чипсету Qualcomm Snapdragon 710.

Об этом сообщает 4PDA.

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Helio P70 стал флагманом линейки мобильных чипсетов MediaTek после прекращения производства Helio X. Он построен на архитектуре ARM big.LITTLE: четыре ядра Cortex A73 (2,1 ГГц) и четыре Cortex A53 (2,0 ГГц) работают в связке с графическим ускорителем Mali-G72 с тактовой частотой 900 МГц. Производительность видеоядра по сравнению с Helio P60 выросла на 13%.

MediaTek Helio P70
MediaTek представила новый процессор для смартфонов Helio P70

Смартфоны на базе Helio P70 смогут работать с дисплеями, которые имеют разрешение Full HD + и соотношение сторон 20:9. Фотовозможности чипсета включают поддержку одного модуля камеры с разрешением до 32 Мп, или двойного модуля с сенсорами 24 + 16 Мп. Обновленный процессор обработки изображений потребляет на 18% меньше энергии и втрое увеличивает скорость съемки в портретном режиме с эффектом боке.

MediaTek Helio P70
MediaTek Helio P70 имеет продвинутую систему распознавания лица

Технология MediaTek NeuroPilot позволяет процессору обрабатывать информацию на 30% эффективнее предшественника при распознавании сцены при съемке. Специальный алгоритм "на лету" меняет качество изображения при просмотре потокового видео или трансляции в Skype в зависимости от качества соединения.

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Кроме функции распознавания лица, искусственный интеллект может определять тип сцены и позу человека в кадре объектива камеры.

Helio P70 оснащен 4G LTE-модемом с пропускной способностью 300 Мбит / сек. Поддержка Dual 4G VoLTE обеспечивает бесшовное взаимодействие пользователя с двумя SIM-картами для повышения качества голосовой связи и интернет-соединения.

Заявлена поддержка памяти LPDDR4X с частотой 1800 МГц и флэш-памяти для встроенных накопителей UFS 2.1.

Производство Helio P70 уже началось, первые аппараты на базе новинки поступят в продажу уже в ноябре.

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Теги: Техно Гаджеты Китай Процессоры
Источник: Техно
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