MediaTek представила новый инновационный 5G-процессор для бюджетных смартфонов

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MediaTek представила новый инновационный 5G-процессор
MediaTek представила новый инновационный 5G-процессор / Фото из открытых источников

Компания MediaTek на выставке Computex 2019 представила новый процессор с поддержкой сетей пятого поколения. Чипсет выполнен по 7-нанометровому техпроцессу и включает APU 3.0 – передовой процессор для работы с искусственным интеллектом.

Как сообщает Android Authority, это первое решение на рынке с новейшими ядрами и видеоускорителем ARM.

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Основные характеристики и особенности. Новый чипсет, который представляет собой многорежимную однокристальную систему, включая 5G-модем Helio M70 с возможностью работы на частотах менее 6 ГГц, ядра ARM Cortex-A77 и графический ускоритель Mali-G77.

Также заявлена поддержка записи и воспроизведения видео 4K с частотой 60 кадров в секунду и камер с разрешением до 80 Мп.

MediaTek
Основные характеристики нового процессора MediaTek

Компания заявила, что новый модем способен загружать данные на скорости до 4,7 Гбит/с, тогда как максимальная скорость отдачи составляет 2,5 Гбит/с. Кроме того, функции интеллектуального энергосбережения повышают энергоэффективность модема на 50%, увеличивая тем самым время автономной работы.

Другие характеристики и дата выхода. Тактовые частоты, количество ядер и другие подробные технические характеристики производитель пока не объявил. Сроки выпуска нового процессора и первых устройств с ним также пока не объявлены.

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Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект 5G Смартфоны Процессоры Гаджеты
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