MediaTek возвращается к производству топовых процессоров для смартфонов

Еще в 2017 году компания MediaTek отказалась от дальнейшего производства топовых процессоров Helio X и сделала ставку на средний сегмент смартфонов. Однако в базе данных GeekBench обнаружили аппарат, который работает на чипсете MediaTek MT6779, который, вероятно, будет выпускаться под названием Helio X40.

Об этом сообщает 4PDA.

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MediaTek Helio X40 в тесте с нагрузкой на одно ядро набрал 2025 баллов, в многоядерном испытании – 6831 очков. Это на 35% и 26,5% больше по сравнению с последней новинкой компании – средним в ценовой политике процессором Helio P60.

Helio X40 получит восемь ядер (скорее всего 7-нанометровые ARM Cortex-A75). Максимальная тактовая частота процессора составит 2,0 ГГц.

Тесты нового процессора MediaTek Helio X40

К слову, в первой половине 2019 года MediaTek представит свой первый процессор с 5G-модемом Helio P70. Он будет рассчитан на смартфоны средней ценовой категории.

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