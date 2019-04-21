Meitu представила свой косметический продукт

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Meitu Spa
Meitu Spa

Похоже не только Xiaomi производит очень широкий перечень продукции. Еще один китайский производитель Meitu тоже начала производить продукцию, которая не является типичной для компании.

Компания выпустила свой косметический продукт, получивший название Meitu Spa. Он изготовлен из пищевого силикона. Также он имеет металлические детали, которые являются стойкими к воздействию чувствительных материалов и соответствуют стандартам FDA.

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Он имеет 4 различных режима ухода за кожей:

  1. Sonic Cleansing,
  2. Deep Derivation,
  3. Nourishing Import
  4. Sensitive Massage.

Умные фишки. Meitu Spa имеет интеллектуальный режим, поэтому его можно подключить к смартфону. Для этого на телефоне нужно установить специальное приложение.

Устройство поддерживает диапазон температур, которые можно настроить с помощью программы. Работает Meitu Spa на аккумуляторе, емкостью 850 мАч. Этого должно хватить 344 раза без подзарядки.

Цена. Meitu Spa поступит в продажу с 23 апреля. Ее стоимость составляет 598 юаней (89 долларов или 2400 гривен).

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201904/1143335_7407156.jpg?201904190827

Meitu Spa имеет интеллектуальный режим

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Теги: Техно Гаджеты
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