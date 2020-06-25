Китайская компания Meizu недавно сообщила, что в этом году не будет выпускать новые смартфоны. Похоже, производитель решил сосредоточиться на производстве новых девайсов, в частности умных часов.

Как передает Gizchina, уже в четвертом квартале 2020 года компания выпустит оболочку Flyme for Watch для первых в истории компании умных часов. Об этом заявляют источники.

К теме Meizu больше не выпустит ни одного смартфона в этом году

Что еще известно

О самих умных часах в Meizu ничего не говорят. И если в конце 2020 года компания выпустит фирменную оболочку, то можно предположить, что именно тогда нам покажут и первые смарт-часы от Meizu.

Также можно предположить, что Flyme – это оболочка, поэтому смарт-часы от Meizu будут работать на базе Android с возможностью устанавливать сторонние приложения.

Стоит добавить, что в последнее время дела у компании Meizu идут не лучшим образом, потому не стоит ожидать, что эти умные часы выйдут за пределы Китая.

Ранее также в Meizu заявили, что планируют сосредоточить работу на выпуске устройств интернета вещей IoT.