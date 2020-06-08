Через месяц со дня анонса флагманских смартфонов 17-й серии компания Meizu объявила о выпуске нового продукта – адаптера питания Supercharged GaN. Среди его особенностей – сразу три разъема и поддержка множества популярных стандартов быстрой зарядки.

Как сообщает издание igeekphone, многофункциональную зарядку уже можно приобрести в Китае по компромиссной цене.

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Особенности и характеристики зарядки от Meizu

Meizu Supercharged GaN выполнена в минималистическом корпусе белого цвета из огнестойкого материала с размерами 60х60х28 мм. Вилка складывается, что делает устройство компактным и удобным для перевозки.



Meizu Supercharged GaN

Адаптер оснащен полноразмерным USB Type-A и двумя USB Type-C. Каждый из трех портов поддерживает зарядку мощностью до 65 Вт, что позволяет использовать Supercharged GaN с различными устройствами, среди которых и ноутбуки. Заявлена поддержка QC3.0, FCP, AFC, PPS, PE2.0, PD3.0 и других стандартов быстрой зарядки. Кроме того, производитель предусмотрел защиту от перегрева и перепадов напряжения.

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Цена

Meizu Supercharged GaN уже доступен в Китае по цене 28 долларов (744 гривен).