Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
Китайский производитель Meizu выпустил свой новый флагманский смартфон Meizu 16T. Многие элементы дизайна новинка позаимствовала у Meizu 16s: это стеклянный корпус одинаковой формы, а также дисплей с тонкими рамками без вырезов и отверстий.
Как пишет fonearena.com, Meizu 16T получил Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,5 дюймов и разрешением Full HD + (1080 х 2232 пикселей). Соотношение сторон составляет 18.6:9.
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Характеристики. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран. Сердцем устройства стал топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, работающий с 6 или 8 ГБ встроенной памяти. Флэш-хранилища здесь предусмотрено 128 или 256 ГБ. Емкость батареи составляет 4500 мАч с поддержкой зарядки mCharge мощностью 18 Вт.
Meizu 16T доступен в трех вариантах цвета
Флагман будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой Flyme OS 7.
Кстати, смартфон сохранил стандартный 3.5-мм аудиоразъем для наушников, что является редкостью среди флагманов.
Фишки для геймеров. Также, чтобы заинтересовать геймерскую аудиторию, Meizu 16T получил линейный вибромоторчик и режим Game Mode 4.0. Инженеры компании работали вместе с Tencent над оптимизацией производительности устройства.
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Камеры. Основная камера устройства представлена тремя модулями: главный Sony IMX362 с разрешением 12 Мп, дополнительный 8-мегапиксельный широкоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и углом охвата 118 градусов и 5-мегапиксельний датчик глубины с диафрагмой f/1.9 для фото с режимом боке .
Основная камера – тройная
Цена
- Meizu 16T с модификацией памяти 6/128 ГБ оценен в 282 доллара (7 тысяч гривен)
- Модель с 8/128 ГБ памяти стоит 324 доллара (8 100 гривен)
- За топовую модификацию 8/256 ГБ памяти нужно заплатить 353 доллара (8 800 гривен).
Новинка уже поступила в продажу. На выбор у пользователей такие варианты цвета: Whale Blue (синий кит), Daylight Orange (оранжевый) и Lake Green (и озерный зеленый).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16T
- Дисплей
Диагональ: 6,5 дюйма
Тип: Super AMOLED
Разрешение: 1080×2232 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 855
Видеопроцессор
Adreno 640
- ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 128/256 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп
Фронтальная: 16 Мп
- Аккумулятор4500 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
- Для игрРежим Game Mode 4.0
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