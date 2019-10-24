Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена

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Meizu 16T представили – характеристики, камера, цена в Украине
Meizu 16T: характеристики и цена / fonearena.com

Китайский производитель Meizu выпустил свой новый флагманский смартфон Meizu 16T. Многие элементы дизайна новинка позаимствовала у Meizu 16s: это стеклянный корпус одинаковой формы, а также дисплей с тонкими рамками без вырезов и отверстий.

Как пишет fonearena.com, Meizu 16T получил Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,5 дюймов и разрешением Full HD + (1080 х 2232 пикселей). Соотношение сторон составляет 18.6:9.

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Характеристики. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран. Сердцем устройства стал топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, работающий с 6 или 8 ГБ встроенной памяти. Флэш-хранилища здесь предусмотрено 128 или 256 ГБ. Емкость батареи составляет 4500 мАч с поддержкой зарядки mCharge мощностью 18 Вт.

Meizu 16T
Meizu 16T доступен в трех вариантах цвета

Флагман будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой Flyme OS 7.

Кстати, смартфон сохранил стандартный 3.5-мм аудиоразъем для наушников, что является редкостью среди флагманов.

Фишки для геймеров. Также, чтобы заинтересовать геймерскую аудиторию, Meizu 16T получил линейный вибромоторчик и режим Game Mode 4.0. Инженеры компании работали вместе с Tencent над оптимизацией производительности устройства.

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Камеры. Основная камера устройства представлена ​​тремя модулями: главный Sony IMX362 с разрешением 12 Мп, дополнительный 8-мегапиксельный широкоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и углом охвата 118 градусов и 5-мегапиксельний датчик глубины с диафрагмой f/1.9 для фото с режимом боке .

Meizu 16T
Основная камера – тройная

Цена

  • Meizu 16T с модификацией памяти 6/128 ГБ оценен в 282 доллара (7 тысяч гривен)
  • Модель с 8/128 ГБ памяти стоит 324 доллара (8 100 гривен)
  • За топовую модификацию 8/256 ГБ памяти нужно заплатить 353 доллара (8 800 гривен).

Новинка уже поступила в продажу. На выбор у пользователей такие варианты цвета: Whale Blue (синий кит), Daylight Orange (оранжевый) и Lake Green (и озерный зеленый).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16T

  • Дисплей
    Диагональ: 6,5 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Разрешение: 1080×2232 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 855

    Видеопроцессор
    Adreno 640
  • ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
    Встроенная: 128/256 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальная: 16 Мп
  • Аккумулятор4500 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie
  • Для игрРежим Game Mode 4.0

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Теги: Новости Техно Техно Meizu Смартфоны
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