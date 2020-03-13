Meizu 17: когда представят новый смартфон

Уже более полугода представители Meizu периодически напоминают о планах выпустить флагманский гаджет, при этом не раскрывают его характеристик и даты презентации. Однако, во время официальной рассылки к 17-летию бренда компания раскрыла дату выхода нового смартфона.

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В субботу, 14 марта, Meizu отметит свое 17-летие – эта цифра отразится и в названии нового смартфона, сообщает Gizchina.

По словам одного из топ-менеджеров Meizu, компания сделает все возможное, чтобы "встретиться со своими фанатами уже в апреле" – в этом месяце и состоится презентация смартфона.



Meizu 17 представят в апреле

Что известно о новинке

Технические характеристики Meizu 17 еще не объявлены. Однако инсайдеры уверены, что смартфон будет построен на базе флагманского чипа Snapdragon 865 и, кроме поддержки сетей пятого поколения (5G), получит совместимость с новым беспроводным стандартом Wi-Fi 6.

Смартфону также приписывают тройную основную камеру и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. О стоимости новинки пока ничего не известно.

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