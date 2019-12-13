Meizu анонсировала OMA и рассказала, что это такое

В течение нескольких последних месяцев пользователи со всего мира спорили что же такое Meizu OMA. Некоторые предполагали, что так китайский производитель смартфонов назвал новую технологию повышения качества фотографий. Наконец, Meizu открыла завесу тайны и рассказала об OMA.

Что такое Meizu OMA

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Аббревиатура OMA расшифровывается как One Moments Awards. Это новый конкурс мобильной фотографии от Meizu, который стартует 13 декабря и продлится до 3 января 2020 года. Цель компании заключается в привлечении фотографов к съемке ярких и эмоциональных работ. Главным призом мероприятия станет 5G-смартфон Meizu 17.

Результаты конкурса компания объявит в конце января 2020 года. В рамках OMA 2019 будут отобраны десять фотографий победителей. Также Meizu планирует определить автора лучшего видеоработы, который получит грант на 1450 долларов для съемки мобильной рекламы смартфонов, а также новый Meizu 17 5G.



Meizu 17 станет первым 5G смартфоном компании

Авторы конкурса уверены, что OMA 2019 позволит пользователям улучшить свои навыки в мобильной фотосъемке. Параллельно проект поспособствует рекламе будущего флагмана – первого смартфона компании с поддержкой 5G-сетей и на основе топового чипа Snapdragon 865.

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