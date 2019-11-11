Прошивка Meizu Flyme 8 стала доступной для некоторых смартфонов: список обновления
Новая версия фирменной прошивки от Meizu Flyme 8 уже доступна для некоторых смартфонов компании. Эту версию прошивки китайский производитель представил 28 августа вместе с флагманом Meizu 16s Pro.
Об этом производитель сообщил на своей странице в Facebook.
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Компания уже объявила о выходе стабильной версии Flyme 8. Поэтому первые модели уже могут получить это обновление. Чтобы обновить свой смартфон до Flyme 8, пользователю нужно перейти в меню System Update и проверить наличие обновления.
Какие смартфоны обновятся до Flyme 8 в ноябре:
- 16s Pro / 16s
- 15 / 15X / 15 Plus
- 16th / 16th Plus
- Pro 7 / Pro 7 Plus
- Note 6
Какие смартфоны обновятся до Flyme 8 в декабре:
- Meizu 16Xs
- M15
- Pro 7 Standard Edition
- Meizu Note 8
- X8
- Pro 6 Plus / Pro 6s / Pro 6
- Pro 5
- Meizu MX6
Эти смартфоны обновятся до Flyme 8 позже:
- Charm Blue 6
- E3
- X6
- Note 5
- Charm Blue Max
- Charm Blue E
Что нового? Как рассказали в компании, изменения коснулись дизайна интерфейса – новая концепция называется Alive Design. Также появятся новые умные обои, новые мелодии и системные сигналы.
Кроме того, специально для геймеров прошивка получит новый игровой режим Game Mode 4.0. Также Flyme 8 предусматривает поддержку дополненной реальности, управление с помощью голосового помощника Aicy и тому подобное.
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