Прошивка Meizu Flyme 8 стала доступной для некоторых смартфонов: список обновления

Новая версия фирменной прошивки от Meizu Flyme 8 уже доступна для некоторых смартфонов компании. Эту версию прошивки китайский производитель представил 28 августа вместе с флагманом Meizu 16s Pro.

Об этом производитель сообщил на своей странице в Facebook.

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Компания уже объявила о выходе стабильной версии Flyme 8. Поэтому первые модели уже могут получить это обновление. Чтобы обновить свой смартфон до Flyme 8, пользователю нужно перейти в меню System Update и проверить наличие обновления.

Какие смартфоны обновятся до Flyme 8 в ноябре:

16s Pro / 16s

15 / 15X / 15 Plus

16th / 16th Plus

Pro 7 / Pro 7 Plus

Note 6

Какие смартфоны обновятся до Flyme 8 в декабре:

Meizu 16Xs

M15

Pro 7 Standard Edition

Meizu Note 8

X8

Pro 6 Plus / Pro 6s / Pro 6

Pro 5

Meizu MX6

Эти смартфоны обновятся до Flyme 8 позже:

Charm Blue 6

E3

X6

Note 5

Charm Blue Max

Charm Blue E

Что нового? Как рассказали в компании, изменения коснулись дизайна интерфейса – новая концепция называется Alive Design. Также появятся новые умные обои, новые мелодии и системные сигналы.

Кроме того, специально для геймеров прошивка получит новый игровой режим Game Mode 4.0. Также Flyme 8 предусматривает поддержку дополненной реальности, управление с помощью голосового помощника Aicy и тому подобное.

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