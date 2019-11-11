Прошивка Meizu Flyme 8 стала доступной для некоторых смартфонов: список обновления

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Meizu Flyme 8 – какие смартфоны поддержат, список обновлений
Meizu Flyme 8: список смартфонов / ixbt.com

Новая версия фирменной прошивки от Meizu Flyme 8 уже доступна для некоторых смартфонов компании. Эту версию прошивки китайский производитель представил 28 августа вместе с флагманом Meizu 16s Pro.

Об этом производитель сообщил на своей странице в Facebook.

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Компания уже объявила о выходе стабильной версии Flyme 8. Поэтому первые модели уже могут получить это обновление. Чтобы обновить свой смартфон до Flyme 8, пользователю нужно перейти в меню System Update и проверить наличие обновления.

Какие смартфоны обновятся до Flyme 8 в ноябре:

  • 16s Pro / 16s
  • 15 / 15X / 15 Plus
  • 16th / 16th Plus
  • Pro 7 / Pro 7 Plus
  • Note 6

Какие смартфоны обновятся до Flyme 8 в декабре:

  • Meizu 16Xs
  • M15
  • Pro 7 Standard Edition
  • Meizu Note 8
  • X8
  • Pro 6 Plus / Pro 6s / Pro 6
  • Pro 5
  • Meizu MX6

Эти смартфоны обновятся до Flyme 8 позже:

  • Charm Blue 6
  • E3
  • X6
  • Note 5
  • Charm Blue Max
  • Charm Blue E

Что нового? Как рассказали в компании, изменения коснулись дизайна интерфейса – новая концепция называется Alive Design. Также появятся новые умные обои, новые мелодии и системные сигналы.

Кроме того, специально для геймеров прошивка получит новый игровой режим Game Mode 4.0. Также Flyme 8 предусматривает поддержку дополненной реальности, управление с помощью голосового помощника Aicy и тому подобное.

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Теги: Техно Meizu Новости Техно Смартфоны
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