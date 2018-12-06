Meizu представила свой самый дешевый смартфон с топовыми функциями – Meizu C9

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Meizu C9: характеристики, цена
Meizu C9: характеристики, цена / Android Authority

Компания Meizu представила свой бюджетный смартфон Meizu C9. Несмотря на низкую цену, новинка получила безрамочный дизайн и разблокируется с помощью технологии сканирования лица.

Об этом сообщает Ferra.

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Meizu C9 получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1400 x 720 пикселей). Также новинку оборудовали камерами на 13 и 8 Мп.

Meizu C9
Meizu C9 получил несколько функций флагмана

Аппаратной основой Meizu C9 стал 4-ядерный процессор SC9832E с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор имеет емкость 3 000 миллиампер часов. Работает Meizu C9 под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu C9

  • ДисплейТип: LCD
    Диагональ: 5,45 дюйма
    Разрешение: 1440 х 720 пикселей
  • ПроцессорUNISOC SC9832E
  • ВидеопроцессорMali T820 MP1
  • ПамятьОперативная: 2 ГБ 
    Встроенная: 16 ГБ 
  • КамераОсновная: 13 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор3 000 мАч
  • Оперативная системаAndroid 8.0 Oreo

 

Смартфон Meizu C9 уже доступен в украинских магазинах. Стоимость новинки составит 2 599 гривен.

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Теги: Техно Смартфоны Цены Китай Meizu
Источник: Техно
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