Meizu создала уникальный смартфон без единого отверстия

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Meizu создала уникальный смартфон без единого отверстия
Meizu создала уникальный смартфон без единого отверстия / forbes.com

В компании Meizu рассказали о своем смартфоне Zero. Это будет действительно уникальный девайс, ведь он будет абсолютно без всех кнопок и отверстий: порта зарядки и даже слота для SIM-карты.

Эту информацию передает Forbes.

В Meizu назвали его "первым в мире бесперебойным телефоном".

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Так, вместо традиционных кнопок на боковых гранях телефона в новом устройстве размещены сенсорные панели, которые при сильном нажатии воспроизводят ощущения кнопки. С их помощью пользователи смогут регулировать громкость или включать и выключать телефон.

Meizu створила унікальний смартфон без жодного отвору

Вместо кнопок – сенсорные панели

Также новый смартфон лишится динамиков – они будут встроены в экран.

Нет в Meizu Zero и порта для зарядки – новинку можно будет подключить лишь к беспроводной зарядке с выходной мощностью до 18 Вт.

Относительно SIM-карты, то Zero поддерживает только e-SIM.

Meizu створила унікальний смартфон без жодного отвору

Новинка будет работать на процессоре Snapdragon 845

Zero будет оснащен 5,99 OLED-дисплеем. Сканер отпечатков пальцев встроят в экран. Он будет работать на процессоре Snapdragon 845. Сейчас эти все известные характеристики устройства.

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Теги: Техно Смартфоны Meizu
Источник: Техно
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