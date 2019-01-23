Meizu создала уникальный смартфон без единого отверстия
В компании Meizu рассказали о своем смартфоне Zero. Это будет действительно уникальный девайс, ведь он будет абсолютно без всех кнопок и отверстий: порта зарядки и даже слота для SIM-карты.
Эту информацию передает Forbes.
В Meizu назвали его "первым в мире бесперебойным телефоном".
Читайте также: Цена и дата старта продаж Samsung Galaxy S10 появились в сети
Так, вместо традиционных кнопок на боковых гранях телефона в новом устройстве размещены сенсорные панели, которые при сильном нажатии воспроизводят ощущения кнопки. С их помощью пользователи смогут регулировать громкость или включать и выключать телефон.
Вместо кнопок – сенсорные панели
Также новый смартфон лишится динамиков – они будут встроены в экран.
Нет в Meizu Zero и порта для зарядки – новинку можно будет подключить лишь к беспроводной зарядке с выходной мощностью до 18 Вт.
Относительно SIM-карты, то Zero поддерживает только e-SIM.
Новинка будет работать на процессоре Snapdragon 845
Zero будет оснащен 5,99 OLED-дисплеем. Сканер отпечатков пальцев встроят в экран. Он будет работать на процессоре Snapdragon 845. Сейчас эти все известные характеристики устройства.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно