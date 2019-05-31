Meizu выпустила бюджетные наушники с USB Type-C за 20 долларов

Компания Meizu представила не только новый смартфон Meizu 16Xs, но и бюджетные наушники Meizu EP2C. Новинка подключается к гаджетам с помощью USB Type-C, следовательно, они работают с устройствами, лишенными 3,5 мм разъема.

Характеристики. Как рассказали в компании, наушники получили изогнутый дизайн. Таким образом звук точнее направляется в ухо. Также их должно быть удобнее носить, так как наушник лучше "садится" в ухо и прилегает к раковине.

Читайте также: Xiaomi Mi Band 4 снова засветился на фото в рабочем состоянии

Внешняя часть Meizu EP2C выполнена из материала PC+ABS, благодаря чему наушники устойчивы к загрязнениям. А внутреннюю часть создали из высокоэластичной резины.

Цена. Заявленная стоимость Meizu EP2C – 129 юаней (это 20 долларов или 500 гривен).

Наушники Meizu EP2C

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно