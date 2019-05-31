Meizu выпустила бюджетные наушники с USB Type-C за 20 долларов

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Наушники Meizu EP2C
Наушники Meizu EP2C

Компания Meizu представила не только новый смартфон Meizu 16Xs, но и бюджетные наушники Meizu EP2C. Новинка подключается к гаджетам с помощью USB Type-C, следовательно, они работают с устройствами, лишенными 3,5 мм разъема.

Характеристики. Как рассказали в компании, наушники получили изогнутый дизайн. Таким образом звук точнее направляется в ухо. Также их должно быть удобнее носить, так как наушник лучше "садится" в ухо и прилегает к раковине.

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Внешняя часть Meizu EP2C выполнена из материала PC+ABS, благодаря чему наушники устойчивы к загрязнениям. А внутреннюю часть создали из высокоэластичной резины.

Цена. Заявленная стоимость Meizu EP2C – 129 юаней (это 20 долларов или 500 гривен).

Meizu EP2C

Наушники Meizu EP2C

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Meizu
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