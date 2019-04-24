Meizu выпустила недорогие беспроводные наушники

Китайская компания Meizu представила новое поколение беспроводных наушников Meizu POP 2. Их тоже называют бюджетной версией Apple AirPods. Стоит новинка от Meizu значительно меньше — 59 долларов (1600 гривен).

Как передает pingvin.pro, наушники получили систему интеллектуального шумоподавлення. Интересно, что AirPods такой функции не имеют.

Управлять Meizu POP 2 можно с помощью прикосновений.

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Характеристики. Наушники имеют защиту от брызг по стандарту IPX5. Вес составляет 5.4 г.

По заверениям производителя, новинка имеет графеновую диафрагму и чистое и естественное звучание. Meizu POP 2 поддерживает Bluetooth 5.0, в результате скорость соединения улучшилась на 50%, а стабильность на 80%.

Наушники стоят 1600 гривен

Что касается автономности, то ее увеличили вдвое. Теперь на одном заряде они могут работать до 8 часов. При этом подзаряжая их в чехле можно увеличить срок работы до 24 часов.

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