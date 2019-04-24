Meizu выпустила недорогие беспроводные наушники

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Meizu выпустила недорогие беспроводные наушники
Meizu выпустила недорогие беспроводные наушники

Китайская компания Meizu представила новое поколение беспроводных наушников Meizu POP 2. Их тоже называют бюджетной версией Apple AirPods. Стоит новинка от Meizu значительно меньше — 59 долларов (1600 гривен).

Как передает pingvin.pro, наушники получили систему интеллектуального шумоподавлення. Интересно, что AirPods такой функции не имеют.

Управлять Meizu POP 2 можно с помощью прикосновений.

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Характеристики. Наушники имеют защиту от брызг по стандарту IPX5. Вес составляет 5.4 г.

По заверениям производителя, новинка имеет графеновую диафрагму и чистое и естественное звучание. Meizu POP 2 поддерживает Bluetooth 5.0, в результате скорость соединения улучшилась на 50%, а стабильность на 80%.

Meizu POP 2

Наушники стоят 1600 гривен

Что касается автономности, то ее увеличили вдвое. Теперь на одном заряде они могут работать до 8 часов. При этом подзаряжая их в чехле можно увеличить срок работы до 24 часов.

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Теги: Новости Техно Meizu Техно Гаджеты
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