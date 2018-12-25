Meizu выпустила новую версию прошивки Flyme 7

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Meizu выпустила новую версию прошивки Flyme 7
Meizu выпустила новую версию прошивки Flyme 7 / igeekphone.com

Компания Meizu выпустила новую версию прошивки Flyme 7 по версии 12.25. Она доступна для флагманов Meizu 16th и Meizu 16th Plus. Как заверили разработчики, прошивка улучшает работу камеры.

Об этом пишет igeekphone.com.

Кроме того, новая версия Flyme 7 добавляет к своим смартфонам обновленную систему жестов, улучшает отзывчивость экрана и повышает производительность работы системы.

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Что касается камеры, то она получила эффекты, с которыми камера переключается между различными фильтрами. Кроме того, пользователи теперь могут накладывать на фотографии свой собственный водяной знак (Watermark), что придаст вашим снимкам еще большую уникальность. Также появилась новая функция стабилизации изображения (Anti-Shake Function) при видеосъемке, так что видеоролики должны выходить куда более плавными.

Также разработчики заверили, что обновленная прошивка устраняет различные ошибки, которые возникали в работе флагманских смартфонов.

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Теги: Техно Смартфоны Meizu
Источник: Техно
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