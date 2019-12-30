Менеджер космотуризма и космический мусоросборщик – назвали профессии будущего
Общество активно развивается, а вместе с ним и профессии. Часть из специальностей получает второе дыхание, а некоторые вообще уходят в прошлое. Специалисты представили новый список профессий, которые могут стать популярными до 2020 года.
Что известно об "Атласе новых профессий"
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В обновленную редакцию "Атласа новых профессий" вошли 342 профессии в 27 отраслях – от металлургии и добычи полезных ископаемых до медицины и медиаразвлечений, сообщает 4PDA.
По мнению авторов – эта книга предназначается подросткам, которые смогут сделать выбор относительно востребованности профессии, которая им понравилась.
Какие профессии будут востребованы до 2030 года
В новом издании указывается ряд профессий, которые могут стать актуальными до 2030 года:
- менеджер космотуризма;
- космический мусоросборщик;
- рециклер электронного мусора;
- игропрактик;
- science-художник;
- режиссер индивидуальных туров.
Среди новых профессий также значатся: эксперт по здоровой одежде, ГМО-агроном, медиаполицейский, проэктировщик домашних роботов и много других специальностей, о которых пока не слышал никто, кроме авторов атласа.
Какие профессии могут исчезнуть до 2030 года
По мнению создателей книги, некоторые популярные в настоящее время специальности потеряют актуальность до 2030 года:
- копирайтеры
- турагенты
- журналисты
- бухгалтеры.
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