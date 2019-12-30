Менеджер космотуризма и космический мусоросборщик – назвали профессии будущего

Общество активно развивается, а вместе с ним и профессии. Часть из специальностей получает второе дыхание, а некоторые вообще уходят в прошлое. Специалисты представили новый список профессий, которые могут стать популярными до 2020 года.

Что известно об "Атласе новых профессий"

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В обновленную редакцию "Атласа новых профессий" вошли 342 профессии в 27 отраслях – от металлургии и добычи полезных ископаемых до медицины и медиаразвлечений, сообщает 4PDA.

По мнению авторов – эта книга предназначается подросткам, которые смогут сделать выбор относительно востребованности профессии, которая им понравилась.

Какие профессии будут востребованы до 2030 года

В новом издании указывается ряд профессий, которые могут стать актуальными до 2030 года:

менеджер космотуризма;

космический мусоросборщик;

рециклер электронного мусора;

игропрактик;

science-художник;

режиссер индивидуальных туров.

Среди новых профессий также значатся: эксперт по здоровой одежде, ГМО-агроном, медиаполицейский, проэктировщик домашних роботов и много других специальностей, о которых пока не слышал никто, кроме авторов атласа.

Какие профессии могут исчезнуть до 2030 года

По мнению создателей книги, некоторые популярные в настоящее время специальности потеряют актуальность до 2030 года:

копирайтеры

турагенты

журналисты

бухгалтеры.

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