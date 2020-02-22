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Менять машину по подписке можно будет каждый день: автопроизводитель тестирует услугу в США

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Nissan тестирует сервис подписки в США / flipboard

Комапния Nissan объявила о запуске сервиса подписки на автомобиле. Услуга под названием Nissan Switch будет доступна в пилотном режиме в одном из районов Хьюстона, США.

Сейчас воспользоваться сервисом Nissan Switch могут только жители Хьюстона. Позже компания может расширить опцию на другие города и страны, сообщает Business Insider.

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Цена вопроса

Всего лишь за 699 ​​или 899 долларов в месяц владелец подписки получит доступ к нескольким моделям Nissan, которые можно будет ежедневно менять в зависимости от своих потребностей.

Особенности подписки Nissan

В подписку включена возможность менять модель автомобиля неограниченное количество раз. Как утверждается в заявлении компании, при желании пользователь сможет получать новую машину каждый день. Кроме того, в пакет входят доставка и уборка, помощь на дороге, регулярное техобслуживание и страхование.

Водители смогут выбрать один из двух уровней подписки, отличающиеся по размеру ежемесячной оплаты и набором доступных моделей. На уровне Select, который обойдется в 699 долларов ежемесячно, будут предложены седан Altima, а также кроссоверы Rogue и Pathfinder.

Подключившись к уровню Premium за 899 долларов в месяц, можно будет сделать выбор между седаном Maxima, кроссовером Murano и внедорожником Armada. За дополнительную плату в 100 долларов в сутки Nissan предоставит доступ к суперкару GT-R. Правда, пользоваться им можно будет не дольше недели.

Как заказать автомобиль

Здесь все максимально просто. Для управления опциями подписки владельцу достаточно приложения в смартфоне. Там он может выбрать желаемую модель и заказать ее у личного куратора. Новую модель доставят к дому пользователя, если он находится в пределах зоны обслуживания.

Ранее подобные сервисы подписки уже запустили такие автопроизводители, как Lexus, Audi, Volvo и Mercedes-Benz. По мнению экспертов, подписка на машины – наиболее удобный способ пользоваться автомобилем, не покупая ее. Однако с точки зрения финансов она обходится намного дороже чем традиционная аренда.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Авто
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