Mercedes-Benz представила обновленный электрофургон с увеличенным запасом хода: фото

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новый электрический фургон eVito. Среди особенностей машины – повышенная дальность хода, увеличенная емкость аккумуляторов и передовые технологии. Но главное – это действительно серийное авто, которое вскоре выйдет на все крупные рынки.

По заявлению Mercedes-Benz, новый eVito способен проехать на одном заряде до 421 километра. Это в два раза больше, чем возможности текущей версии популярного фургона, отмечает The Vergе.

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Подробнее о новом eVito

В стандартную комплектацию входит зарядка на 50 кВт, но в качестве опции покупатели смогут приобрести зарядку мощностью 110 кВт, что позволит пополнить аккумулятор до 80% менее чем за 45 минут. Фургон оснащен двигателем мощностью 150 кВт, который эквивалентен 204 лошадиным силам. Все это при весе машины в 3,5 тонны.

eVito оснащен пневматической подвеской, активным тормозом и адаптивным круиз-контролем. В салоне установлен 7-дюймовый сенсорный экран с поддержкой системы Apple CarPlay. Подключение к фирменным сервисам "Mercedes PRO" осуществляется при помощи LTE-модема, что позволяет удаленно отслеживать состояние авто и заряд аккумулятора.

Фото фургона eVito

Цена и дата выхода

Автомобиль должен стать первым коммерческим електрофургоном компании. Правда, точная дата выхода пока не известна, как и полная цена фургона..

К слову, ранее о своих планах начать производство электрического фургона Ford объявила. Батарея нового Transit рассчитана на автономную езду в пределах 320 километров.

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