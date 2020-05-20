Месть за Huawei: Китай готовит свой черный список американских компаний

Недавно Дональд Трамп продлил санкции против китайского техно-гиганта Huawei. Как пишут СМИ, Китай уже готовит свой "черный список", в который войдут американские технологические компании.

Как передает Gizmochina, в список ненадежных организаций Министерства торговли Китая (MOFCOM) планируют внести "иностранные организации, физических лиц и компании, которые принимают дискриминационные меры по некоммерческим причинам, действия которых представляют угрозу для бизнеса китайских компаний".

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Инсайдеры сообщают, что в список попадут те американские компании, которые в значительной степени зависят от Китая. В частности, в список попадут:

Apple;

Qualcomm (производитель процессоров);

Cisco (крупнейший в мире производителем сетевого оборудования);

Boeing.

Заметим, что Китай является важным рынком для этих компаний, поэтому введение санкций станет для них серьезным ударом.

Угроза от Meizu

Бывший исполнительный директор и соучредитель компании Meizu Ли Нан добавил, что китайские компании должны перестать использовать для производства смартфонов американские комплектующие, например процессоры Qualcomm и сервисы Google.

В качестве примера он назвал смартфон Meizu Blue Charm Metal, в котором не было ни одной технологии американского производства. Он работал на процессоре MediaTek X10, под управлением операционной системы YunOS, разработанной Alibaba Group. В Китае этот смартфон стал очень успешным.

Конфликт между Huawei и американскими властями начался весной 2019 года. Трамп внес компанию в "черный список". 14 мая 2020 года США продлил санкции против Huawei еще на год.

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Компании запретили сотрудничество с американскими компаниями, среди которых Google, поэтому новые смартфоны китайского производителя остались без GMS (Google Mobile Services).

Huawei разработали собственные сервисы HMS (Huawei Mobile Services) и фирменный магазин приложений AppGallery и продолжают активно развивать это направление.

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