Утром 28 февраля жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе. Впоследствии стало известно, что в небе над Хорватией взорвался метеорит.

Об этом пишет издание "Европейская правда", ссылаясь на Хорватскую астрономическую федерацию.

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Взрыв метеорита произошел около 10:30 – 10:31 по местному времени. Яркую вспышку в небе зафиксировала камера видеорегистратора.

Была ли опасность

После вспышки был слышен громкий звук – его услышали в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд. При этом местами он спровоцировал тряску окон.

Но до Земли метеорит не долетел – он сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью. Это явление было видно на большинстве территории Хорватии, а также в Италии. Видео сгорания записали в итальянском городке Фано.

Возможно, части метеорита таки упали на землю, но их точное место пока не нашли.

Над Хорватией взорвался метеорит: видео

Что такое метеорит?

Это твердый объект, падающий на Землю из космоса. В общем, за сутки падает 5-6 тонн метеоритов. Также в течение 24 часов на земную поверхность падает от 300 до 20 000 тонн метеоритной пыли. Большинство найденных метеоритов имеют вес от нескольких граммов до нескольких килограммов.

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