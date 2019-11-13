Метеорит пролетел над городом в США: яркое видео

В городе Сент-Луис, что в штате Миссури (США) заметили яркий метеорит. Несколько местных жителей увидели вспышку света в ночном небе, потом раздался громкий взрыв.

Как передает Newsweek, это случилось в 20:55 вечера по местному времени 11 ноября. Видео сняли сразу несколько веб-камер и систем безопасности на улицах Сент-Луиса.

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Так, пользователь David Vergel опубликовал в Twitter видео вспышки. Он рассказал, что смотрел трансляцию известной в городе арки Ворот Заката, когда заметил огненный шар в небе.

Что известно об этом метеорите? Как объяснили эксперты, это случилось из-за ежегодного метеоритного дождя Северных Таврид, именно на 11 ноября приходился пик этого звездопада. Хотя такие большие вспышки – это большая редкость.

Также сейчас активен метеоритный дождь Южные Тавриды. Поэтому когда эти два события совпадают, вспышки в ночном небе происходят чаще.

Яркий метеор в США: видео

Что такое метеоритный дождь?Это природное явление, во время которого на ночном небе можно увидеть многочисленные метеоры. Чаще всего это явление длится от нескольких дней до нескольких недель.



К примеру, метеорный поток Тавриды длится практически весь ноябрь, а пик приходится на 11 ноября. Большинство метеоров вызваны обломками кометы размером с песчинку, поэтому случаи достижения метеоритами земли во время метеорных потоков являются чрезвычайно редкими.

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