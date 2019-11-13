Метеорит пролетел над городом в США: яркое видео

91 Читати новину українською
Метеорит в США 2019 – видео, фото падения
Метеорит пролетел над городом в США / Скриншот из видео

В городе Сент-Луис, что в штате Миссури (США) заметили яркий метеорит. Несколько местных жителей увидели вспышку света в ночном небе, потом раздался громкий взрыв.

Как передает Newsweek, это случилось в 20:55 вечера по местному времени 11 ноября. Видео сняли сразу несколько веб-камер и систем безопасности на улицах Сент-Луиса.

Интересно: Спутник Samsung упал на ферму в США: видео

Так, пользователь David Vergel опубликовал в Twitter видео вспышки. Он рассказал, что смотрел трансляцию известной в городе арки Ворот Заката, когда заметил огненный шар в небе.

Что известно об этом метеорите? Как объяснили эксперты, это случилось из-за ежегодного метеоритного дождя Северных Таврид, именно на 11 ноября приходился пик этого звездопада. Хотя такие большие вспышки – это большая редкость.

Также сейчас активен метеоритный дождь Южные Тавриды. Поэтому когда эти два события совпадают, вспышки в ночном небе происходят чаще.

Яркий метеор в США: видео

Что такое метеоритный дождь?Это природное явление, во время которого на ночном небе можно увидеть многочисленные метеоры. Чаще всего это явление длится от нескольких дней до нескольких недель.

К примеру, метеорный поток Тавриды длится практически весь ноябрь, а пик приходится на 11 ноября. Большинство метеоров вызваны обломками кометы размером с песчинку, поэтому случаи достижения метеоритами земли во время метеорных потоков являются чрезвычайно редкими.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
сегодня
6487
Теги: Новости США Новости Техно Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
12 ноября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 2172
Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире
12 ноября 19:04 Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире
Анастасія Можаровська 271
PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
11 ноября 20:06 PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
Ірина Полицька 305
Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
11 ноября 09:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
Ірина Полицька 5466
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 22:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 619
Новости
Больше новостей
Залиште відгук