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Метеоритный поток Лириды 2020: когда и где смотреть

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Метеоритный поток Лириды 2020 / hromadske.ua

Каждый год в конце апреля мы можем увидеть метеоритный поток Лириды. Обычно этот звездопад длится с 16 по 25 апреля. Его можно увидеть и в ночном небе Украины – главное, чтобы погода не подвела.

Это не самый яркий звездопад в году, но если облаков в ночном небе не будет, то метеоритный поток будет зрелищным.

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В пик метеоритного дождя можно увидеть 15-20 метеоров в час. Эти обломки, оставленные кометой, влетают в земную атмосферу, но большинство сгорают там. Хотя самые массивные из них могут долетать до поверхности Земли.

Когда можно увидеть

Самым ярким метеоритный поток будет 21 и 22 апреля. Во время его пика, который наступает за час до полуночи в небе можно будет увидеть до 20 метеоров. Всего звездопад продлится до 25 апреля.

Что известно о звездопаде Лириды

Источником этого метеорного потока является большое количество пыли и мелких обломков, оставленных кометой C/186 когда она проходит возле Солнца. Этот поток метеоров называют Лиридами, поскольку радиант (источник излучения) потока располагается в созвездии Лиры.

Этот звездопад известен также высокой скоростью метеоров, которая может достигать 49 км/сек, и ярким ионизационным трекам, которые они часто оставляют за собой. Еще одна причина интереса к потоку-продолжительность его наблюдений, насчитывающая более 2600 лет.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Космос
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