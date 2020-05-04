Метеорный поток Эта-Аквариды: где и когда смотреть

В конце апреля – начале мая земляне смогут увидеть метеоритный поток Эта-Аквариды. Это второй весенний звездопад и он продлится до конца мая.

Как ранее сообщал 24 канал, первый весенний звездопад 2020 проходил в 16 по 25 апреля. Это был метеоритный поток Лириды.

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Звездопад Эта-Аквариды: когда и где смотреть

Пик этого метеоритного дождя приходится на ночь с 6 на 7 мая. Именно тогда звездопад будет наиболее активным, а поэтому и самым зрелищным.

Как сообщили в Международной метеорной организации (IMO), эксперты прогнозируют до 50 метеоров в час. Это довольно высокий показатель.

Однако, именно 7 мая состоится еще одно явление – последнее в 2020 году Суперлуние. Яркий свет спутника может затмить звездопад. Поэтому наблюдать за метеоритным дождем будет сложнее.

Лучшее время для наблюдения звездопада – с 2 до 4 ночи. Особенно хорошо Аквариды смогут увидеть жители южного полушария Земли. Для людей на Северной части планеты этот поток тоже будет виден, но не такой яркий.

Что известно о звездопад Эта-Аквариды?

Это метеоритный дождь, который проходит ежегодно с 19 апреля по 28 мая. Это мелкие обломки кометы Галлея, которая приближается к Солнцу каждые 76 лет, но оставляет след из частиц вдоль своей орбиты. Орбита кометы в двух местах проходит очень близко к орбите Земли создавая эффект, который мы называем звездопадом.



Осенью можно увидеть еще один метеоритный поток образующийся благодаря обломкам от кометы Галлея – это звездопад Ориониды.

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