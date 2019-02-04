Metro: Exodus может стать последней частью игры, которая выйдет на PC: детали

24 Читати новину українською
Metro: Exodus – детали скандала вокруг игры
Metro: Exodus – детали скандала вокруг игры / Фото из открытых источников

В прошлом месяце издательство Deep Silver объявило, что PC-версия шутера Metro: Exodus станет временным эксклюзивом Epic Games Store. Это расстроило многих фанатов, однако геймеров ждет еще одна неприятная весть: следующая часть Metro может выйти только на консолях.

На днях на форуме Gameru один из разработчиков шутера под ником scynet прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, он понимает, что смена сервиса цифровой дистрибуции менее чем за месяц до релиза вряд ли может порадовать кого-то из PC-пользователей.

Читайте также: Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест

В то же время разработчик считает, что тот, кто действительно хочет сыграть в Metro: Exodus и отблагодарить авторов за их труд, это сделают, a те, кто хотел скачать игру с "торрентов", все равно загрузят ее оттуда независимо от того будет ли она в Steam или нет.

Реакция определенной категории игроков (онли торрентс и так далее) – вряд ли адекватна. Создается впечатление что люди и играть не хотели, лишь ждали повод чтобы вылить свою желчь. В крайнем случае, если вообще все ПК игроки объявят бойкот Metro, то следующая часть если и выйдет, то точно не на ПК,
– подчеркнул разработчик.

Позже на официальной странице Метро в Facebook появился пост, в котором компания заявила, что оставленный ранее комментарий сотрудника студии на форуме Gameru не отражает видение Deep Silver и 4A Games будущего франшизы.


4A Games прокомментировали слухи о выпуске игры Metro на ПК

Deep Silver еще раз подчеркнула, что решение о временной эксклюзивности игры для Epic Games Store принимала именно она совместно с Koch Media. Сам же комментарий в издательстве считают выражением боли и разочарования разработчика, который любит свое дело и никак не мог повлиять на принятое бизнес-решение.

Читайте также: Некоторые пользователи потеряют возможность сыграть в World Of Tanks: детали

В заключении, Deep Silver заверила, что намерена продолжать франшизу, а РС-платформа всегда будет в центре ее планов по выпуску игр.

Напомним, что релиз Metro: Exodus состоится 15 февраля в версиях для PlayStation 4, Xbox One и PC. Версия для персональных компьютеров первый год будет распространяться через Epic Games Store. В Steam и других сервисах игра появится только в 2020 году.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Игры Техно Steam 4A Games
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
3 февраля 20:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1642
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
2 февраля 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
809
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
1 февраля 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 107
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 645
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
553
День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
28 января 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3537
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук