Metro: Exodus может стать последней частью игры, которая выйдет на PC: детали

В прошлом месяце издательство Deep Silver объявило, что PC-версия шутера Metro: Exodus станет временным эксклюзивом Epic Games Store. Это расстроило многих фанатов, однако геймеров ждет еще одна неприятная весть: следующая часть Metro может выйти только на консолях.

На днях на форуме Gameru один из разработчиков шутера под ником scynet прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, он понимает, что смена сервиса цифровой дистрибуции менее чем за месяц до релиза вряд ли может порадовать кого-то из PC-пользователей.

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В то же время разработчик считает, что тот, кто действительно хочет сыграть в Metro: Exodus и отблагодарить авторов за их труд, это сделают, a те, кто хотел скачать игру с "торрентов", все равно загрузят ее оттуда независимо от того будет ли она в Steam или нет.

Реакция определенной категории игроков (онли торрентс и так далее) – вряд ли адекватна. Создается впечатление что люди и играть не хотели, лишь ждали повод чтобы вылить свою желчь. В крайнем случае, если вообще все ПК игроки объявят бойкот Metro, то следующая часть если и выйдет, то точно не на ПК,

– подчеркнул разработчик.

Позже на официальной странице Метро в Facebook появился пост, в котором компания заявила, что оставленный ранее комментарий сотрудника студии на форуме Gameru не отражает видение Deep Silver и 4A Games будущего франшизы.



4A Games прокомментировали слухи о выпуске игры Metro на ПК

Deep Silver еще раз подчеркнула, что решение о временной эксклюзивности игры для Epic Games Store принимала именно она совместно с Koch Media. Сам же комментарий в издательстве считают выражением боли и разочарования разработчика, который любит свое дело и никак не мог повлиять на принятое бизнес-решение.

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В заключении, Deep Silver заверила, что намерена продолжать франшизу, а РС-платформа всегда будет в центре ее планов по выпуску игр.

Напомним, что релиз Metro: Exodus состоится 15 февраля в версиях для PlayStation 4, Xbox One и PC. Версия для персональных компьютеров первый год будет распространяться через Epic Games Store. В Steam и других сервисах игра появится только в 2020 году.

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