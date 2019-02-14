Обзор долгожданной постапокалиптической игры Metro: Exodus – системные требования и цена

Релиз игры Metro: Exodus запланирован только на пятницу, 15 февраля, однако в сети уже появилась первая реакция критиков на долгожданный шутер. Кроме того, NVIDIA выпустила свежий драйвер для игры.

Сюжет Metro: Exodus

Новая часть знаменитого шутера поведает игрокам по-настоящему масштабную историю. По словам продюсера, сценарий Metro: Exodus больше, чем скрипты первых двух частей – Metro 2033 и Metro: Last Light, включая дополнения к ним.

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Разработчики сделали игровой процесс не совсем линейным. Главный герой сможет как налаживать контакты с напарниками и союзниками, так и превратить их во врагов грубой фразой. Если разговор пойдет не по плану, то бывшие друзья могут отказать Артему в помощи и даже попытаться убить его.

Третья часть игры Metro, согласно заявлению самого Дмитрия Глуховского, будет начинаться сюжетно ровно с того момента, где автор сам поставил точку в книжной трилогии концовкой романа "Метро 2035". В итоге 3 игры, вместе с тремя книгами, формируют единую целостную картину мира в пяти частях (первая игра и первая книга были идентичны по сюжету), о чем также заявляют и разработчики проекта.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Игра Metro: Exodus, впервые в истории серии выведет игрока за пределы постъядерной Москвы и ее метрополитена. По сюжету, Артему придется проехать через всю Россию, которая пережила 20 лет дикого существования после ударов атомных бомб, попутно встречая различные открытые локации с местными персонажами, враждующими племенами и мутантами, а также побочными квестами. Команда Артема (которым и управляет игрок в Metro: Exodus), будет передвигаться по стране на бронированном поезде.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Минимальные системные требования Metro: Exodus Операционная система Windows 10: RS5 (сборка 1809) или новее / Windows 8.1 (сборка 9600) / Windows 8 (сборка 9200) / Windows 7: SP1

Процессор Intel Core i5-4440 / эквивалентный от AMD

Intel Core i5-4440 / эквивалентный от AMD Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Оперативная память для видео 2 ГБ

2 ГБ Версия DirectX11 / 12

Рекомендованные системные требования Metro: Exodus Операционная система Windows 10: RS5 (сборка 1809) или новее / Windows 8.1 (сборка 9600) / Windows 8 (сборка 9200) / Windows 7: SP1

Windows 10: RS5 (сборка 1809) или новее / Windows 8.1 (сборка 9600) / Windows 8 (сборка 9200) / Windows 7: SP1 Процессор Intel Core i7-4770К / эквивалентный от AMD

Intel Core i7-4770К / эквивалентный от AMD Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX Vega 56

NVIDIA GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX Vega 56 Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Оперативная память для видео 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX12

Кроме того, NVIDIA представила Game Ready драйвер GeForce 418.91 WHQL, главной задачей которого является обеспечить лучший игровой опыт при использовании DLSS и трассировки лучей в Battlefield V и Metro: Exodus.

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Технология трассировки лучей будет доступна в Metro: Exodus с момента релиза, где она обеспечит реалистичное глобальное затенение.

Metro: Exodus получит трассировку лучей и DLSS в день выхода,

– сообщила NVIDIA.

Отзывы критиков

Средний балл PC-версии шутера на сайте Metacritic составляет 84 из 100 возможных. Консольные версии получили более низкие оценки.

Журналисты хвалят Metro Exodus за выдержанный баланс между перестрелками и изучением локаций, потрясающую атмосферу, отличный аудиодизайн, графику и качественную проработку мира, способствующую погружению в игру. Многие даже называют игру новым S.T.A.L.K.E.R.



Скриншот из игры Metro: Exodus

Чаще всего творения 4A Games ругают за довольно примитивный искусственный интеллект, линейность повествования, скучную систему стелса, устаревшие анимации и наличие технических проблем.



Скриншот из игры Metro: Exodus

Если отдельно рассмотреть обзоры профильных изданий с постсоветского пространства, то они, кроме всего вышеперечисленного, также отмечают, что Metro: Exodus безусловно придётся по душе очень многим жителям стран бывшего СССР.

Дата релиза и цена Metro: Exodus

Релиз игры Metro: Exodus состоится уже 15 февраля 2019 года, однако только в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store. 4A Games и Deep Silver сообщили, что в течение этого года игра будет временным эксклюзивом именно этого магазина. На PlayStation 4, Xbox One и в Steam шутер Metro: Exodus появится только в 2020 году.

Игру можно предварительно купить уже сейчас в Epic Games Store за 845 гривен.

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