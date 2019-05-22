Между Украиной и 5 странами заработает единая зона роуминга

Единая зона роуминга в скором времени должна заработать между Украиной, Молдовой, Беларусью, Грузией, Арменией и Азербайджаном, в рамках Восточного партнерства с ЕС.

Как пишет Liga.Tech, об этом сообщил руководитель отдела программ помощи "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Йоханнес Баур.

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По его словам, эта декларация была подписана 28 февраля в Бухаресте.

Баур пообещал, что до 2020 года будут решены все вопросы относительно единого роумингового пространства. После этого единая зона роуминга должна заработать в Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджане.

При этом точной даты запуска роуминга пока нет.

Таким образом Украина будет постепенно приобщаться к единому роумингу с ЕС: сначала со странами Восточной Европы, потом с другой частью.

Роуминг с Польшей. Ранее Техно 24 сообщал, что Польша планирует отменить роуминг для граждан Украины. Такую инициативу озвучил заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марчин Пшидач. Однако, это тоже может случиться не раньше 2020 года.

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