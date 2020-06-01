Во всем мире 1 июня отмечают день защиты детей. Компания Google, как всегда, не обходит такие даты. Поисковик подготовил праздничный дудл на котором изображены дети, которые играются разнообразными бумажными фигурами.

В этом году Украина отмечает День защиты детей уже 22 год подряд, в то время, как во всем мире празднику уже более 61 года.

Интересно Google поздравил украинцев с Днем вышиванки ярким дудлом

В первый летний день, который символизирует заботу и опеку о детях, на странице поисковика появился вот такой дудл:



Дудл от Google для малышей

Интересные факты о Дне защиты детей

Праздник символизирует заботу о детях и их защиту от социальных, экономических, психологических проблем, независимо от их происхождения, статуса, расы.

Основан Международный день защиты детей в далеком 1949 году. Тогда в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить международный День защиты детей.

Впервые День защиты детей отметили уже в следующем 1950 сразу в 51 стране мира.

ООН поддержала празднование через 4 года. В те времена проблема воспитания и опеки над детьми была действительно важной, поскольку после завершения двух мировых войн многие дети остались без родителей.

В 1989 году ООН представила Конвенцию по правам ребенка.

Сейчас ООН вместе со многими международными фондами и организациями пытаются обеспечить базовые потребности детей во всем мире. Поскольку каждый четвертый житель планеты – ребенок, такие меры приобретают особую важность.

В Украине День защиты детей впервые отметили в 1998 году. С тех пор первый день лета для детей традиционно является праздничным.

Важно! Необходимо помнить, что День защиты детей – это не только празднование для малышей. Взрослые должны всегда осознавать необходимость защиты прав ребенка. Это просто необходимо для того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.