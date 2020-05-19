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Международный турнир World of Tanks: ищут игроков для команды от Украины

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Международный турнир World of Tanks
Международный турнир World of Tanks / Пресс-служба Wargaming

В рамках популярной компьютерной игры World of Tanks состоится международный онлайн-турнир "Время танков. Битва взводов". Участие в турнире примет и украинская сборная.

Сейчас происходит регистрация участников, которая продлится до 24 мая. В Украине отберут 8 лучших игроков, которые смогут представить страну на турнире. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Wargaming.

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Как будет происходить отбор

Он будет проходить в несколько этапов.

  • Предварительный этап (командирский зачет) пройдет с 25 мая по 1 июня. Здесь все участники будут распределены по 12 группам, в зависимости от географического региона, в котором они играют.
  • 64 лучших игрока попадут на групповой этап финального турнира, который состоится 7 июня.
  • Плей-офф финального турнира и суперфинал – 13–14 июня.

Принять участие в турнире может любой геймер, у которого есть хотя бы одна машина X уровня. Подать заявку можно по ссылке.

Призы на предварительном этапе будут: дни премиум-аккаунта или большие суммы игрового золота. А подарками финальной части турнира станут твердотельные накопители и подписка на сервисы Western Digital и MEGOGO.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Игры Техно
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