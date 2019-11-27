Межконтинентальный магнитный поезд AeroSlider может прийти на смену самолетам

Агентство стратегического анализа Manyone задумалось над альтернативой авиаперелетам. Решение – гигантский поезд, наземные пути сообщения которого будут пролегать через полпланеты.

Проект поезда называется AeroSlide и сейчас напоминает скорее на фантазию инженеров. Согласно замыслу создателей транспортная линия будет действовать примерно так же, как магнетрон: поезд проходит через ряд малозаметных магнитных колец, которые разгоняют его до 800 км/ч, или средней скорости самолета, рассказывает Fast Company.

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Впрочем, несмотря на фантастичность проекта, главный конструктор Гильермо Каллао убежден в функциональности замысла – правда, не в ближайшем будущем. Сейчас же его предложение призывает вспомнить о том, что привычными видами транспорта дело не ограничивается.

По его мнению, именно такая экологически чистая дорога могла бы соединить Африку с Европой и Азией.

Такая поездка была бы немного медленнее, чем полет на самолете, но несравненно более эффективной. И это не просто мечты. Это необходимость. Или тарифы, или налоги на углекислый газ делают полеты все менее доступными,

– заявил Каллао.

Поезду, который будет мчаться сквозь ряды магнитных пилонов, не понадобятся моторы или аккумуляторы, но в его конструкции необходимо учитывать влияние магнитных сил, а также проработать аэродинамику.

Сами пилоны устанавливать проще, чем прокладывать железнодорожные пути: для них не нужно делать ровную насыпь, достаточно вкопать их на разную глубину, чтобы компенсировать перепады ландшафта.

Путь с пилонами сможет заменить мосты и позволит пересекать не слишком широкие водоемы.



Иллюстративные изображения от разработчиков

Линия AeroSlide должна проходить на высоте 20 метров, так что она не будет мешать движению железнодорожных поездов и автомобилей трассами, а также животным в необитаемых регионах. Кольца можно делать эллиптической формы, чтобы капсулы могли возвращать – примерно на четыре градуса каждые два километра. Такие же ограничения действуют сейчас и для скоростных поездов.

Создатели проекта уверяют, что места в поезде будет достаточно, ведь он может достигать в длину 250 метров, а это более чем в три раза превышает емкость крупнейшего пассажирского самолета Airbus A380.

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