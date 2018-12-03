Межпланетная станция OSIRIS-REx встретится с астероидом Бенну

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OSIRIS-REx
OSIRIS-REx / Фото из открытых источников

3 декабря станция встретится с астероидом Бенну и начнет его изучения. Миссия американского зонда продлится два года, затем он вернется на Землю с образцами грунта.

Об этом сообщил NASA в своем Twitter.

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Сначала в течение более чем 500 дней аппарат будет осуществлять картографирование поверхности астероида. Это нужно для того, чтобы выбрать оптимальное место для забора образцов грунта. Затем станция выпустит особый манипулятор и сделает забор проб. Образцы будут доставлены на Землю в капсуле. Ученые предполагают, что в почве могут содержаться вещества, которые образовались одновременно с Солнечной системой.

OSIRIS-REx была запущена 8 сентября 2016 года с помощью ракеты Atlas V, а на Землю он вернется в 2023 году. Стоимость миссии зонда – 800 миллионов долларов.

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Теги: NASA Техно Космос
Источник: 24 Канал
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