Межпланетная станция OSIRIS-REx встретится с астероидом Бенну
3 декабря станция встретится с астероидом Бенну и начнет его изучения. Миссия американского зонда продлится два года, затем он вернется на Землю с образцами грунта.
Об этом сообщил NASA в своем Twitter.
Читайте также: Космос уже близко: когда Маск отправит первых колонизаторов на Марс
Сначала в течение более чем 500 дней аппарат будет осуществлять картографирование поверхности астероида. Это нужно для того, чтобы выбрать оптимальное место для забора образцов грунта. Затем станция выпустит особый манипулятор и сделает забор проб. Образцы будут доставлены на Землю в капсуле. Ученые предполагают, что в почве могут содержаться вещества, которые образовались одновременно с Солнечной системой.
OSIRIS-REx была запущена 8 сентября 2016 года с помощью ракеты Atlas V, а на Землю он вернется в 2023 году. Стоимость миссии зонда – 800 миллионов долларов.
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно