Mi Air 2: новые беспроводные наушники от Xiaomi

Во время большой презентации в Пекине китайская компания Xiaomi представила новое поколение беспроводных наушников Xiaomi Mi Air 2. Производитель сделал новые наушники еще более похожими на Apple AirPods.

По сравнению с Mi AirDots Pro они изменили форм-фактор. Предыдущее поколение наушников имели внутриканальные форму с силиконовыми насадками. При этом новые Mi Air 2 выполнены в форм-факторе вкладышей.

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Инженеры разместили динамики и микрофоны таким же образом, как и у конкурента Apple. Также новинка имеет инфракрасные датчики, благодаря которым музыка автоматически останавливается при извлечении аксессуара из ушей.

Mi Air 2 имеют сенсорную панель на каждом наушнике, с помощью которой можно управлять воспроизведением музыки, отвечать на входящие звонки и активировать голосового помощника.



Xiaomi Mi Air 2 стоят чуть больше 50 долларов

Реакцию на различные касания можно настроить через смартфон в фирменном мобильном приложении.

Производитель заверил, что заряда хватает на 4 часа непрерывного прослушивания музыки, а с учетом подзарядки от чехла общая автономность составляет 14 часов.

Цена. Стоимость Xiaomi Mi Air 2 на китайском рынке составляет 56 долларов (1400 гривен).

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