Mi Band 5: Xiaomi уже работает над новым поколением фитнес-трекера

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Mi Band 4
Mi Band 4 / akket.com

В середине июня китайский производитель Xiaomi представил фитнес-браслет Mi Band 4. Сейчас стало известно, что компания работает над новым поколение гаджета.

Как передает Gizmochina, об этом обмолвился Ван Хуан, руководитель компании Huami, которая занимается производством смарт-часов Amazfit и фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band.

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В частности, он сказал, что они уже начали работу над Mi Band 5.

"У нас нет фиксированного времени, когда мы собираемся запустить Mi Band 5. Но мы уже начали работать над Mi Band 5 с Xiaomi, и это не займет много времени. Таким образом, мы только что запустили Mi Band 4, но потенциально, до следующего года мы можем запустить Mi Band 5", – сказал руководитель Huami.

Как известно, фитнес-трекеры Mi Band – один из самых популярных фитнес-девайсов в Украине. Что касается Mi Band 4, то первый миллион в мире устройств продали всего за 8 дней.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi Фитнес-трекер
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