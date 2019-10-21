Xiaomi выпустила новую линейку ноутбуков Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition: цена

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Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition – характеристики, цена Украина
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition / igeekphone.com

Китайский производитель Xiaomi выпустил новую линейку ноутбуков Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition. Новинка получила немало характеристик предшественника, но и несколько важных различий, в частности экран и процессор.

Как пишет igeekphone.com линейка Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition получила процессоры Intel Core 10-го поколения – Core i7-10510U в топовой версии и Core i5-10210U в базовой.

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Также улучшения коснулись экрана. Это все тот же IPS-дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. Однако, разработчики утверждают, что дисплей обеспечивает расширенный цветовой охват – 100% sRGB.

Что еще нового? Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition – это первый ноутбук Xiaomi с поддержкой запатентованной технологии для мгновенного обмена данными со смартфоном.

Ноутбук оборудован системой охлаждения, которая использует два вентилятора, а также есть две тепловые трубки. Также Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой.

Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition
Новинка поступит в продажу 1 ноября

Цена. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition с процессором i7-10510U в паре с 16 ГБ оперативной и терабайтом встроенной памяти оценена в 990 долларов (24 700 гривен). Новинка поступит в продажу 1 ноября.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Xiaomi
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