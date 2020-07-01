Microsoft приложила немало усилий, чтобы вывести свой полностью переработанный браузер Edge на второе место в мировом рейтинге популярности. Но как оказалось, что дорабатывать еще есть что: на днях компания официально признала проблему с приложением, из-за которого некоторые пользователи потеряли возможность просмотра роликов на YouTube.

В службу поддержки корпорации начали поступать сообщения об ошибке при запуске видео на YouTube, рассказывает 9to5google.

Актуально Как смотреть YouTube без рекламы: инструкция

Что "сломалось"

Во время просмотра YouTube через браузер Edge у всех "пострадавших" на экране появлялась надпись: "Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже". Как выяснилось, с такой проблемой столкнулись пользователи, использующие расширение для блокировки рекламы AdBlock (в том числе версию Plus) или "Adblock для Youtube". Примечательно, что проблема проявилась только в Edge – в других браузерах аналогичный аддон работает корректно.



Во время просмотра видео с включенным adblock YouTube часто выдает ошибку

Полезно Случайно удалили важный файл на ПК – не проблема: Windows File Recovery поможет

Реакция компании

Microsoft признала существование проблемы и заявила, что работает над устранением неисправности. В качестве временного решения представители техподдержки компании предложили пользователям приложения отключить расширения и продолжить просмотр YouTube без него, перезагрузив страницу.