В четверг 18 июня Microsoft выпустила патчи для всех версий Windows 10, которые устраняют проблемы с принтерами, созданные предыдущими обновлениями ОС. Также патчи вышли для Windows Server 2012/2016/2019 и Windows 8.1.

Многие пользователи столкнулись с проблемами с некорректной работой различных принтеров после установки обновлений KB4557957 и KB4560960, входящих в июньский пакет обновления безопасности (Patch Tuesday для Windows 10). Теперь компания решила проблему.

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В чем были проблемы

Оказалось, что после установки этих обновлений порт USB к которому был подключен принтер, пропадал из списка портов. Кроме того, Windows 10 не могла выполнять ни одной задачи, которая требовала взаимодействия с этим "отключенным" портом, включая печать документов.

Глобальное распространение этой проблема также было зафиксировано Microsoft, и в компании пояснили, что приступили к работе по ее устранению. Пользователи Windows 10 и принтеров производства HP, Canon, Panasonic, Brother, Toshiba и Ricoh стали замечать, что их функциональность принтеров тоже была нарушена – на некоторых системах переставала работать беспроводная печать, у других пропадали и не работали элементы системы печати, переставал функционировать должным образом диспетчер очереди печати, вплоть до выдачи ошибки и невозможности выполнить печать документов или изображений, даже в pdf.

Некоторые пользователи нашли свой вариант решения этой проблемы – они стали подключать к порту USB и включить принтер до запуска Windows 10. Но, например, для владельцев ноутбуков такое решение было не очень удобным. Да и полностью для всех пользователей это решение не подходило.

Решение проблемы

Microsoft в оперативном режиме, через неделю после возникновения этой проблемы, выпустила патчи для некоторых версий Windows 10, а в четверг вышли патчи и для других версий ОС, поддерживаемых компанией. Эти патчи доступны в центре обновления Windows, их также можно установить вручную. К тому же системные администраторы могут импортировать эти патчи в Windows Server Update Services (WSUS).

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Перечень патчей, которые исправляют проблемы с принтерами:

Windows 10, версия 2004 – KB4567523;

Windows 10, версия 1909 – KB4567512;

Windows 10, версия 1903 – KB4567512;

Windows 10, версия 1809 и Windows Server 2019 – KB4567513;

Windows 10, версия 1803 – KB4567514;

Windows 10, версия 1709 – KB4567515;

Windows 10, версия 1703 – KB4567516;

Windows 10, версия 1607 и Windows Server 2016 – KB4567517;

Windows 10, версия 1507 – KB4567518;

Windows 8.1 и Windows Server 2012 – KB4567521;

Windows Server 2012 – KB4567522.

Судя по быстрой реакции Microsoft и нумерации разработчиками патчей подряд один за одним, это была действительно серьезная проблема, которая затронула немало пользователей Windows 10.