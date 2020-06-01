Вскоре после релиза крупного обновления Windows 10 компания Microsoft признала, что апдейт вышел проблемным. Разработчики опубликовали перечень выявленных проблем, возникающих при развертывании патча, а также порекомендовали некоторым пользователям не спешить с установкой новой версии – и сделали это оригинальным способом.

Обновление Windows 10 версии 2004 недавно начали распространять для установки. Это крупнейшее обновление за последний год и добавляет новые функции и много чего интересного в систему, однако оно получилось не без недостатков, рассказывает Slashgear.

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"Несовместимое" оборудование мешает обновлению

Учитывая то, что Windows установлена ​​на огромном количестве компьютеров с различными конфигурациями, распространение обновлений популярной ОС не всегда оказывается удачным. Чтобы предупредить владельцев ПК об известных проблемах с апдейтом, Microsoft приняла предупредительные меры.

Система выдает сообщение о том, что устройство, на котором установлена ​​система, не вполне готово к установке обновления. Такое сообщение видят владельцы с нестандартными конфигурациями, а также те у кого установлены старые версии драйверов NVIDIA.



"Ваше устройство не совсем готово к обновлению"

Владельцы "несовместимого" оборудования получили предупреждение о возможных неполадках после установки новой версии ОС, а процедура доставки свежей сборки через Центр обновления Windows для них была прекращена.

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Microsoft также опубликовала на своем официальном сайте информацию как о текущих проблемах, так и о решенных за последние 30 дней. Перечисленные компанией ошибки варьируются от сбоев в соединении через Bluetooth с другими устройствами до несовместимости со старыми версиями драйверов NVIDIA.

Пользователям, которые имеют соответствующее предупреждение при попытке обновить операционную систему, рекомендуется воздержаться от ручного обновления до выхода соответствующих патчей, исправляющих проблемы с оборудованием.