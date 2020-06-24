С момента выхода Windows 10 прошло пять лет, но с тех пор система практически не изменилась внешне. Microsoft крайне неохотно вносит изменения в пользовательский интерфейс, но уже несколько месяцев дразнит обновленным меню "Пуск". Теперь компания показала его во всей красе.

Обновленное меню "Пуск" было опубликовано командой Microsoft 365. На представленном изображении показаны новые иконки стандартных приложений от Microsoft, выпущенные ранее в этом году.

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Как будет выглядеть новое меню "Пуск"



Новый вид меню "Пуск" в Windows 10

Сами иконки больше не помещены в квадрат, как это сделано сейчас. В правой части меню компания сместила акцент с "живых плиток", которые долгое время продвигались в роли уникальной фишки, в пользу ярлыков программ. Кроме того, их фон будет зависеть от выбранной темы оформления интерфейса: темной или светлой. В целом такой дизайн выглядит более "легким" по сравнению с нынешним.

Изображения позволяют увидеть, что в следующем году визуал системы сильно изменится

Ожидается, что обновленное меню "Пуск" появится в Windows 10 только в следующем году.

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Последние обновления

Не так давно Windows 10 имел большие проблемы с принтерами. Все сломалось после весеннего обновления системы, которое стало первым крупным обновлением за долгое время.

Пользователи Windows 10 и принтеров HP, Canon, Panasonic, Brother, Toshiba и Ricoh стали замечать, что функциональность их принтеров тоже была нарушена – на некоторых системах переставала работать беспроводная печать, в других пропадали и не работали элементы системы печати, переставал функционировать должным образом диспетчер очереди печати, вплоть до выдачи ошибки и невозможности выполнить печать документов или изображений, даже в pdf.

Microsoft наконец исправила ситуацию с помощью двух патчей. Эти патчи доступны в центре обновления Windows, их можно установить вручную. К тому же системные администраторы могут импортировать патчи в Windows Server Update Services (WSUS).