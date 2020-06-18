Когда браузер использует много оперативной памяти, он замедляет работу всей операционной системы. Соответственно, чтобы этого избежать, пользователям приходится ограничивать количество открытых вкладок, ну а производители решают вопрос использования памяти браузером на своем уровне. Иногда, как в случае с Edge, это все же помогает.

Как отмечает Microsoft в своем блоге, миссия компании – предоставить лучший браузер для Windows. Им, конечно же, является Edge, по крайней мере по мнению компани. Однако, похоже пока это действительно так.

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В последнее время Microsoft прилагает все больше усилий для того, чтобы вернуть свои позиции на рынке браузеров после того, как на первое место поднялся браузер Chrome. Однако браузер от Google имеет немало недостатков, одним из которых является большой аппетит оперативной памяти. После того, как Edge переехал на двигатель Chromiun, Microsoft взялась за исправление всех недостатков платформы.

Что изменилось

На этот раз разработчикам удалось решить одну из самых больших проблем. После выхода большого функционального обновления Windows 10 May 2020 Update, браузер стал значительно экономнее относится к оперативной памяти – ее использование снизилось до 27%.

В Microsoft, правда, делают оговорку, что "производительность на отдельных устройствах зависит от конфигурации и использования", но в целом более экономное отношение Edge к памяти должны почувствовать все.

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Особенности браузера Microsoft Edge

Кроме высокой скорости работы, в перечень особенностей браузера входят такие полезные функции, как защита от скачивания подозрительного контента, поддержка расширений, режим чтения содержимого сайтов вслух и возможность группировать сохраненные страницы в коллекции для удобства последующего просмотра тематических материалов.