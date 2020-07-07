В сети появляются новые подробности о недавнем майском обновлении Windows 10. Новости порадуют пользователей не очень мощных компьютеров. После установки апдейта Windows 10 способна ускорить работу слабых компьютеров во время работы, игр и других задач.

Система может управлять встроенным или дискретным процессором и его памятью – в теории аппаратное ускорение с помощью GPU в Windows должно снизить загрузку на центральный процессор и повысить производительность, сообщает ghacks.

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Компьютеры начнут работать быстрее

Наибольший эффект будет заметен в компьютерах и ноутбуках начального и среднего уровня, производительность которых и так невысокая. Функцию необходимо активировать после установки обновления Windows 10 2004 года в настройках графики, после этого потребуется перезагрузить ПК.



После активации функции слабые ПК и ноутбуки начнут работать быстрее

Надо отметить, что аппаратное ускорение GPU в Windows 10 работает пока не со всеми видеокартами. Например, для моделей Nvidia нужно установить драйвер GeForce Driver 451.48 или новее. Из видеокарт AMD поддерживаются пока только Radeon RX серий 5700 и 5600 (даже линейка RX 5500 не поддерживается). Intel пообещала включить поддержку функции в своих драйверах в будущем.

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По независимым тестам, которые уже проведены испытателями, Hardware Accelerated GPU Scheduling позволяет хоть и незначительно, но повысить производительность в играх. Например, MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z показала средний прирост на 1-2 FPS в разных играх (Doom Eternal, Read Dead Redemption 2) при разрешении 2560x1440 пикселей.