Microsoft объявила об отказе от развития розничных магазинов Microsoft Store по всему миру. Продолжат работу лишь четыре площадки – в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Редмонде.

24 канал сообщает, что по заявлению Microsoft компания решила закрыть все магазины, потому что продажи компании в сети стремительно растут, поскольку компания торгует в основном цифровыми продуктами.

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Наши продажи в Интернете выросли, поскольку портфель продуктов превратился в основном в цифровые предложения. Наша команда доказала своей успешной работой, что может обслуживать клиентов за пределами физических магазинов,

– говорится в заявлении компании.

Microsoft закрыла все магазины еще в конце марта из-за пандемии COVID-19, и с тех пор не объявляла о старте их работы.

COVID-19 изменил планы Microsoft

За несколько последних месяцев компания научила клиентов и сотрудников удаленной работе. В Microsoft заявили, что будут поддерживать цифровые продажи через microsoft.com, а также Windows Store и Xbox Store.

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В магазинах Microsoft Store были представлены продукты Surface и Xbox, а также устройства партнеров. Сотрудники осуществляли консультации по работе гаджетов и Windows, а также проводили мероприятия и семинары.