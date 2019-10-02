Microsoft анонсировала новые игры для сервиса Game Pass: список

Компания Microsoft продолжает радовать подписчиков сервиса Game Pass новыми тайтлами. На этот раз на ряду с относительно новыми играми в список попала признанная классика жанра постапокалипсис.

Первая игра в списке – атмосферная Dishonored 2, которую геймеры получат уже 3 октября. Публика приняла ее сдержаннее оригинала, но все же вполне благосклонно. Рейтинг Xbox-версии тайтла на ресурсе Metacritic составляет 88/100.

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Трейлер игры Dishonored 2 – смотрите видео

Второй на очереди – зомби-шутер World War Z, который предложит игрокам крошить живых мертвецов в морозной Москве уже 10 октября. Критики и геймеры отнеслись к боевику прохладно, его рейтинг составляет 73 балла из 100.

Трейлер игры World War Z – смотрите видео

Доступ к следующей игре в списке подписчики Game Pass получат в тот же день, что и в World War Z – 10 октября. Речь идет о семейном экшен-платформере Yooka-Laylee, созданном бывшими сотрудниками Rare. Рейтинг тайтла на Metacritic – 73/100.

Трейлер игры Yooka-Laylee – смотрите видео

Еще чуть позже, 17 октября, в день релиза библиотеку пополнит романтическая Felix the Reaper, повествующая о непростых буднях Смерти. За разработку отвечала известная в кругах любителей квестов студия Daedalic Entertainment, которая создала игру Deponia.

Трейлер игры Felix the Reaper – смотрите видео

Не обделит Microsoft и фанатов японских игр: с 17 октября подписчики Game Pass смогут испытать классический рельсовый шутер Panzer Dragoon Orta, который дебютировал еще в 2002 году. На Metacritic рейтинг игры составляет 90 баллов из 100.

Трейлер игры Panzer Dragoon Orta – смотрите видео

На сладкое – еще одна классика. С 17 октября в Game Pass станет доступен народный хит Fallout: New Vegas за авторством Obsidian. Отличная возможность ознакомиться с большим aor для тех, кто еще этого не сделал. Рейтинг игры – 84/100.

Трейлер игры Fallout: New Vegas – смотрите видео

На этом пока все, однако уже совсем скоро в сервисе состоится громкая премьера от авторов Fallout: New Vegas – подписчики смогут получить космическую The Outer Worlds. Она появится в Xbox Game Pass уже в день релиза, 25 октября.

Трейлер игры The Outer Worlds – смотрите видео

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