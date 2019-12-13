Microsoft анонсировала Xbox Series X: все детали про новую консоль

На мероприятии The Game Awards 2019, который прошел в ночь с 12 на 13 декабря, компания Microsoft анонсировала игровую консоль следующего поколения. Новинка получила коммерческое название Xbox Series X, а ранее была известна под кодовым названием Project Scarlett.

Дизайн

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Дизайн для Xbox Series X избрали довольно странный: консоль напомнит вытянутую вверх коробку, которая напоминает системный блок для PC. К слову, по заверениям разработчиков, новинку можно будет использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Производительность

Представители Microsoft убеждены, что Xbox Series X станет самой мощной на рынке и в четыре раза будет более производительной за текущую версию консоли – Xbox One X. Она будет поддерживать игры в разрешении 4К при 60 кадрах на секунду, но потенциал "железа" должен обеспечить 8К-гейминг при 120 кадрах в секунду.



Xbox Series X анонсировали официально

Дата выхода и цена

Старт продаж Xbox Series X намечен на декабрь 2020 года. Учитывая то, что новая версия консоли будет совместима со всеми предыдущими поколениями, в распоряжении геймеров окажется вся библиотека игр Microsoft. Вероятная цена новой консоли пока неизвестна.

Эксклюзивы

К слову, редмондцы анонсировали и эксклюзив для новой консоли. Им стал сиквел одного из самых необычных тайтлів последних лет – Hellblade: Senua's Sacrifice. Заметим, оригинальная игра увидела свет в 2017 году.

Трейлер игры Hellblade: Senua's Saga – смотрите видео

Игра выделялась из общей массы тем, что поднимала и рассматривала вопросы психических расстройств. Продолжение получило подзаголовок Senua's Saga, и выйдет оно уже на Xbox Series X.

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