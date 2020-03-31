Microsoft Edge решит раздражающую проблему всех браузеров

Microsoft продолжает улучшать браузер Edge, позиционируемый как альтернатива Chrome, Opera и Firefox. Список возможностей новой версии приложения дополнила функция нестандартного размещения вкладок, которая призвана решить одну из главных проблем веб-обозревателей при работе с большим количеством контента.

В официальном блоге Microsoft появилось описание функции вертикальных вкладок. Подобное решение компания предлагает на замену привычной горизонтальной схеме.

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Проблема современных браузеров по мнению Microsoft

Чем больше страниц открывает пользователь, тем сложнее найти необходимую вкладку из-за сжатия заголовков, или закрыть нужно, не промахнувшись по "крестику".

Как решили проблему

Разработчики Edge разместили вкладки на боковой панели, которая разворачивается при наведении курсора и может быть перемещена в любой угол экрана. Таким образом пользователь сможет постоянно видеть заголовки активных вкладок и легче ориентироваться в контенте.



Браузер Edge получил боковую панель для открытых вкладок

Как уверяют представители Microsoft, новая функция станет доступна всем пользователям Edge в ближайшие месяцы.

Кроме того Edge получил ряд полезных нововведений, которые призваны упростить и ускорить работу пользователей. Среди новых функций "разумное копирования", которое упрощает работу с копированием таблиц и других объектов. Функция "Коллекции" – расширенный аналог папок с вкладками – поможет удобно отсортировать сохранены вкладки. По сути, пользователь создает собственную ленту в которую добавляет сохраненные страницы, таким образом их гораздо легче распознать позже.

Работа над браузером Edge продолжается. Обозреватель от Microsoft постоянно получает новые функции, которые не имеют аналогов в других браузерах. Также создатели браузера не боятся экспериментировать и реализуют переосмысленные функции, которые в Edge выглядят иначе, удобнее и продуманнее чем в аналогах.

Проблемы с конфиденциальностью

Вместе с тем Microsoft Edge оказался худшим в отношении конфиденциальности пользователей, по версии эксперта в области IT Дуга Лейта с ирландского Тринити колледжа. Браузер отправлял идентификаторы, которые позволяли связать поисковые запросы, ассоциированные IP-адреса и данные о пребывании на собственные серверы, причем подобную функциональность оказалось непросто отключить самим пользователям.

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